影響台灣近一周的寒流終於離去，今天（30日）各地高溫均破20度，屏東春日鄉甚至飆出30.7度的高溫，明天、周四（31日、2月1日）水氣減少，氣溫持續上升，南部地區高溫上看30度，不過周五（2月2日）有一小波東北季風抵達，北台灣高溫將降至20度左右。

中央氣象署資訊顯示，明天台灣周邊吹東南風為主，水氣部分會比今天還要少，僅東半部、恆春半島有零星降雨；氣溫部分，清晨各地低溫約15度，白天北部高溫回升至23度左右，其他地區上看28度，南部近山區可能出現30度高溫，感受較為炎熱。

周四天氣與明天差不多，各地白天感受溫暖舒適，高溫可達25度以上，南部地區最高溫同樣上看30度；水氣依然偏少，僅迎風面的東半部地區及恆春半島雲量較多，有局部短暫雨。

周五東北季風稍微增強，不過冷空氣強度偏弱，影響時間不長，僅北部會受到影響，高溫降至20度左右，其他地區沒有太大的變化；水氣部分，北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫雨。

周六（2月3日）東北季風減弱後，至下周日（2月4日）為止溫度短暫回升；下周一（2月5日）台灣周邊環境逐漸轉為東北風，水氣也會慢慢增加，下周二（2月6日）東北季風增強，水氣明顯變多，北部及東半部地區都有局部短暫雨，其他地區呈現多雲的狀態。