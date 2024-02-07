今天（7日）強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣轉涼，明天（8日）冷空氣持續增強，在水氣配合下各地又濕又冷，周五（9日）白天雨勢稍緩，但各地仍有短暫降雨，冷空氣要一直到下周二（13日）才會減弱。

中央氣象署最新資訊顯示，明天冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移影響，天氣潮濕又寒冷，北部、東北部地區及馬祖有陣雨，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨，尤其以中部以北雨勢較明顯，迎風面的基隆北海岸及大台北山區可能出現局部大雨；溫度方面，中度以北、東北部地區低溫僅12度，其他地區約15度，金門縣局部地區會出現10度以下低溫，連江縣更可能出現6度低溫，提醒民眾做好保暖。

氣象署提醒，今日晚間至10日清晨為止，各地偏冷、水氣豐沛，若氣溫與水氣剛好配合上，3000公尺以上高山都有零星降雪發生的機率，山區道路也可能結冰，上山追雪的民眾應多加注意自身安全。

今起（7日）至10日清晨高山有降雪機率，冷空氣要到13日才會減弱。（圖／中央氣象署）

周五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，雖然白天水氣逐漸趨緩，但各地仍有局部短暫雨；周六至下周一（10至12日）北部、東北部寒冷，其他地區早晚也偏涼；水氣部分則是越來越少，周六基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，下周日、下周一越來越乾燥，各地為多雲到晴的天氣。

下周二冷空氣開始減弱，白天逐漸回暖，不過清晨受輻射冷卻影響氣溫仍偏低，至下周四（15日）為止，各地呈現多雲到晴的天氣，降雨偏少，僅東半部地區有零星短暫雨；下周五、下周六（16、17日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。