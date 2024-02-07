34歲的王子邱勝翊保養得宜，無論是臉蛋、體格都令人稱羨，近日接下保養機代言。過年即將來到，邱勝翊最期待除夕夜團聚，品嚐媽媽厲害的手藝佳肴，也計畫包棟民宿帶家人去放鬆走春。自己日前也特別到板橋慈惠宮點光明燈，期許這一年能順心平安。

今年也是他的創品牌邁入第10個年頭，期待有更多的商業合作，至於演藝規畫，以推出音樂作品、新戲為目標去努力，是否怕被長輩逼問婚事感情？他笑回：「感情部分家人不會去過問，也不會有壓力。」

談及平日保養，他嚴格執行，不僅不吃辣不喝咖啡、不吃重鹹，會睡滿8小時，運動樣樣來，喜歡戶外打高爾夫球、網球，冬天因為比較冷，改以室內保齡球館搭配健身房運動。

擁有連女生都稱羨的好膚質，邱勝翊付出不少努力維持，他的皮膚是乾性敏感肌，所以非常注重保濕與清潔，「回到家後卸完妝，初步洗完臉後就會使用水秒機，每周做一次完整的肌膚潔淨即可，倘若是乾性或敏感肌，則可將間隔拉長至2周1次。」