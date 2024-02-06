即將迎來農曆春節假期，剛好立春剛過，是養生好時機，衛生福利部朴子醫院中醫科主任李昌諴建議民眾把握連假好好休養生息，針對調和五臟飲食，建議多吃有利肺、胃、心、肝、腎的食物和食材，讓民眾開心健康過好年，又不怕增加身體負擔，還具調整身心功效。

李昌諴說，人違背養生原則，雖不一定會立即得病，但一旦形成習慣，就會大大增加得病機率，利用過年期間難得放鬆、有空閒進行中醫養生，讓疲勞一整年的身心找回較佳狀態，進而養成良好運動、養生與養心習慣，才能活力十足迎接一整年的挑戰，所以特別在過年前提出調和五臟良方妙法，教民眾一次養好肺、胃、心、肝、腎。

近來流感、類流感，甚至新冠病毒持續傳播，醫院、診所病患大爆滿，李昌諴提醒要特別注意年節期間，人潮南來北往，病毒傳播快，所以他提出調和五臟良方妙法首重養肺，除建議戴口罩、少出入人多公共場合，最好多吃補肺氣、潤肺、清肺的食物，如黃耆、水梨、百合、銀耳等都不錯，多練習腹式深呼吸，讓腹部和呼吸系統得到很好的鍛煉，且呼吸時最好配合吞津，到戶外健走、爬山也是很好的養肺運動。

年節期間應酬多，生活不規律，加上燒烤、辛辣食物流行，如又嗜好煙酒，易導致胃負擔增大，李昌諴說，許多人都患有不同程度的胃腸疾病，尤其是胃潰瘍，隨年齡增加，養胃是刻不容緩的工作，建議平常吃八分飽、少冷飲、配合吃山藥、茯苓、川七等含有黏液成份的食物。

李昌諴說，年節期間最忌暴飲暴食，不僅造成腸胃功能失調，導致血糖、血脂增高，長期還會引起消化機能退化，加速人體老化，寒涼食物要少吃，儘量吃溫暖的食物，有利於脾胃保養。

李昌諴建議，脾胃虛弱的人，可以多吃四神湯中的山藥、茯苓等，用山楂、烏梅等藥材燉肉或熬粥，都是補養脾胃好食物，如果要消食積、脹氣或小孩要開脾胃、增加食慾，可以吃些山楂、烏梅或酸性水果、蜜餞、麥茶，要通暢宿便則可喝些決明子茶。

李昌諴說，熬夜玩遊戲、看電影、打牌勞心傷神，傳統中醫認為「心藏神」，「精氣神」的「神」就是指具有主宰推動人體五臟六腑一切生理活動和精神思維活動的功能，睡覺是養心神第一要素、有時小睡片刻也可讓人精神飽滿，建議春節期間應多找時間及空檔休息、放鬆身心，食物則最好多吃些含鐵質的食物，如當歸、葡萄、菠菜等都不錯。

春天宜養肝，李昌諴指出，多到戶外接近大自然是春天很好的疏（舒）肝方法，作息也不適合太晚入睡，儘量不要超過晚上11點，春節期間親友相聚也可以聊些愉快事情及回憶往事、緩和緊繃身心，高歌一曲也不失為舒壓養肝、加強心肺功能的好方法，另肝主目，少看些電視可避免耗傷肝陰，食物則推薦蛤蜊、菊花、枸杞子，分別可補肝血、清肝火、養肝陰。

李昌諴說，年節期間最忌過勞及久坐，應適量飲水、避免憋尿、節制房室，以保元氣壽命、養生以延年益壽，可吃些黑芝麻、黑木耳、韭菜（子）、或杜仲、何首烏、熟地等中藥材，推薦年節期間泡泡溫泉，把冬天寒氣驅逐，改善全身循環，減少腰酸背痛的發生，但患有心臟病、高血壓民眾適量即可，或以泡腳及熱敷腰背代替。