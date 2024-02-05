春雷響了，中央氣象署指出，昨天晚間7點半，馬祖出現第一道春雷，氣象專家吳德榮表示，周三起鋒面接近影響，周三到除夕（7至9日）天氣濕冷，全台有雨，之後初一晴朗至初五。氣溫方面，周三開始強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫下降，愈接近除夕（9日）愈冷，北部沿海及部分平地探10度，初一轉乾冷，初二晨是最冷時刻，部分平地低溫10度以下。

吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今上午起多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；有一小股冷空氣，北台灣轉冷，其他各地氣溫稍降，注意氣溫變化。今北部氣溫12〜19度，中部13〜25度，南部16〜29度，東部15〜26度。明（6日）各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，清晨冷、白天氣溫略升。

吳德榮指出，周三（7日）鋒面逐漸接近，下午北台灣轉有雨，晚間鋒面抵達；周四小年夜（8日）降雨範圍擴大至中部，南部山區也有局部短暫雨的機率；除夕（9日）仍有局部雨，晚起降雨減緩、逐漸停歇。氣溫部分，周三起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率最高，但也有觸及「強烈大陸冷氣團」的機會，台北氣象站可能測得12度低溫，北部沿海及部分平地將降至10度左右。

吳德榮說，年初一（10日）天氣轉晴朗乾冷，初二（11日）晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。受「大陸高壓」東移影響，初二白天起持續晴朗穩定至初五（14日），冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜受強輻射冷卻作用，日夜溫差很大，初三、四清晨仍有部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。