過年包紅包是習俗，金額多少也是門學問，一名女子結婚生子後，每年會包12000元紅包給父親，但自從買房、孩子念書後她就將紅包金額下修到8000元，卻被父親嫌棄「不要像打發乞丐」，讓她超級崩潰，父女關係也變得疏遠。

原PO昨（3）日於《Dcard》指出，父母在她10歲時就離婚，她和弟弟、妹妹跟著父親生活，但因父親工作不順遂，她17歲那年搬到母親家，她每個月會給父親8000元當孝親費，因父親需索無度，加上她結婚後減少聯繫，但每年過年她仍會給6000元紅包。

原PO表示，孩子出生後，過年父親會包10000元給孫子，她也把包給父親的紅包金額提高到12000元，但隨著買房、孩子開始唸書，家中開銷變大，加上妹妹跟地下錢莊借款，欠了一屁股債，向她借了不少錢還債，她能力有限，過年包給父親的紅包減少到8000元，並告知別再包這麼多給孩子，卻讓父親暴氣罵「我雖然窮，但沒有這麼小氣，1200元這種數字我包不出來。」

隔年過年原PO依然只包8000元，父親破口大罵「若只包8000元就不要包了，不要像打發乞丐」，甚至飆長串髒話，她氣得反批父親只會向她討錢，拿到錢還嫌少，兩人關係也因此變得尷尬。原PO的處境曝光，獲得大批網友同情，多數人建議她換手機號碼，和父親斷絕往來。