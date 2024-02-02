鄰近春節前夕，衛福部台中醫院2日邀請「好厝邊」忠孝國小弦樂團到院演出，為護理之家、日照中心的長輩及看診民眾帶來精彩的音樂饗宴，也增添年節氣氛。（潘虹恩攝）

春節將至，衛福部台中醫院2日邀請「好厝邊」忠孝國小弦樂團到院演出，並於現場舉辦揮毫贈春聯，為護理之家、日照中心的長輩及看診民眾帶來精彩的音樂饗宴，也為原本寧靜的大廳增添不少溫馨佳節氣氛。（潘虹恩攝）

春節前夕，衛福部台中醫院2日邀請「好厝邊」忠孝國小弦樂團到院演出，帶來多首應景春節曲目與電影配樂，並於現場舉辦揮毫贈春聯，為護理之家、日照中心的長輩及看診民眾帶來精彩的音樂饗宴，也為原本寧靜的大廳增添不少溫馨佳節氣氛，場面熱鬧。

台中醫院2日上午舉辦「迎福賀新春，好運龍總來」音樂會，由忠孝國小弦樂團到院演出，獻上多首耳熟能詳的春節曲目與電影配樂，並於演奏結束後現場長輩們拜年、發送紅包，一句句祝福讓長輩們笑得合不攏嘴，畫面溫馨。院方也邀請退休員工現場揮毫贈春聯，原先寧靜的大廳湧入人潮，熱鬧不已。

護理之家高齡92歲的施奶奶表示，很開心看到這麼多小朋友精彩的演出，尤其是聽到熟悉的「望春風」，讓她想起在孫女小時候哼唱歌曲給孫女聽的情景，滿滿的回憶與感動湧上心頭；另名陪母親一同聽音樂的陳小姐則說，她與母親都喜歡聽音樂，難得聽到現場演奏非常開心，今天又有音樂聽、又有小朋友互動，對長輩來說都是很棒的體驗。

台中醫院院長黃元德表示，鄰近春節時分，邀請年輕活力的小朋友到醫院演出，不僅能用音樂傳遞愛心，也為醫院增添年節氛圍，讓還在醫院治療、照護的患者也能感受濃濃的年味。相信小朋友來說，有機會接觸醫院和長者也會對他們的人生觀與學習有助益，讓他們了解到世界上還有很多人需要被關心、照顧。

忠孝國小弦樂團帶隊老師許瀞文表示，今天到台中醫院表演的是學校A團、B團以及種子團的孩子，一方面為醫院的長輩獻上新春祝福，一方面也讓孩子有練習機會，學習接觸舞台、喜愛舞台。此外，樂團也結合活動發起募款活動，邀請孩子給予弱勢長輩一些幫助。