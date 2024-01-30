男女交往隱藏許多地雷，一名27歲女網友近日透過親戚介紹，認識一名40歲的男生，沒想到兩人才剛互加LINE，對方就大聊政治，還傳長輩圖，出去約會也只買自己的咖啡，狂聊半導體、晶片、教她投資等，讓她超級傻眼，連網友看了也嘆氣「難怪這年紀還單身。」

原PO日前在Dcard指出，因為媽媽四處拜託，親戚便介紹一位年紀40歲，比大她13歲的男生，但才剛認識男方就狂踩她的雷點，像是剛加LINE隔天就狂聊政治，要她投對的人，接著傳長輩圖給她，而原PO也表明她不喜歡，下次再傳就是已讀不回。之後兩人約在星巴克見面，男生提早到卻沒有先找位置，還只買自己的咖啡，也不問她要不要喝。

原PO說，明明已經說好不聊政治，結果見面當天男方繼續聊，還講一堆半導體、晶片話題，原PO感嘆「我是文組他是理組，真的聽不懂，只是想要好好了解一下彼此的背景，但他一直講，根本插不上話！」之後男方還教她投資，說如果她有300萬要先買房，原PO反問對方相同問題，他卻說自己沒錢，賺的錢都花光了，讓原PO很錯愕。最後男生初次見面送四物飲，她也不能理解，到底誰收到四物飲會開心？

看完原PO的經歷，網友紛紛留言，「親戚為啥介紹一個年紀大那麼多的雷對象」、「40歲其實也不老，但講話也太長輩了吧，超解」、「可以封鎖了吧，妳還年輕不用跟他囉唆」，還有人表示「男方前面的表現都很雷，但送四物飲覺得還好，可能是沒送到妳需要的」。