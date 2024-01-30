德銀執行長索英(Christian Sewing)在柏林舉行的銀行招待會上提出該意見，也是繼德國許多企業執行長的批評之後，最新的類似警告。

索英說，今年德國有幾個邦要進行選舉，這對於德國未來的民主和商業至關重要。他補充說，現在國際投資人越來越懷疑和質疑，他們是否可以信任德國的民主價值觀和結構，而這些是他們過去長期投資德國的重要原因。

由於政治權力會波動更換，德國商業界通常不參與政治，也較少評論政黨活動，並且對極右派AfD黨的崛起一直保持沉默。但是目前AfD黨在全國民調中排名第二僅次於基督教民主聯盟(CDU)，已擁有相當的民意基礎。

索英說，國際投資人的疑慮正越來越多地反映在投資減少上。但是索英沒有提供具體數據。

此前媒體傳出，極右派人士開會，討論要將「未同化的公民」驅逐到「北非的模範國家」，意即要驅逐外籍人士出境。消息引發數十萬德國人在近幾周走上街頭，舉行數波的反對極右派勢力抗議活動。

AfD則試圖保持距離，稱極右翼激進份子在會議上提出驅逐外國人的提議，不是該黨的政策。