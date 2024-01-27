新竹縣住宿式長期照顧機構共19家，經調查入住的長輩約有949人，其中約有50名長輩其家庭功能較弱，為提供居住在機構裡卻無家屬探視的長輩們陪伴服務，縣府辦理倡導關懷人培訓課程，2024年預計招募50人參與倡導關懷人培訓，即日起至2月16日前開放報名。

社會處表示，倡導關懷人主要協助住居在機構裡的長輩，予以陪伴，因這群長輩們沒有家人前去探視，長期孤獨地住在機構裡，與社會脫節，因此希望透過倡導關懷人的服務，能溫暖長輩的心。

社會處說明，竹縣入住住宿式長期照顧機構的長輩，約有50名長輩其家庭功能較弱，為提升對長輩的照顧，縣府於2023年起委託財團法人雙福社會福利慈善事業基金會辦理住宿式長期照顧機構老人倡導及關懷服務實施計畫，並依計畫辦理倡導關懷人培訓。

去年度計培訓56名倡導關懷人，實際進入機構服務計30人，媒合14家機構參與，並提供48名長輩共計557服務人次，2024年度預計招募50人參與倡導關懷人培訓。要成為倡導關懷人，須對關懷長輩有興趣，並經專業培訓、面試及通過實地見習後，將安排每月定期至機構關懷長輩，訪視結束後，雙福基金將提供外展服務費。

今年度基礎訓練課程將於3月2日辦理，課程包含計畫說明、認識獨立倡導、認識老人福利機構及法定傳染疾病與感染管控等。進階課程定於3月8日及9日辦理，課程包含老人身心發展之認識、人際關係與溝通技巧、倡導內容及原則、住民權益倡導及老人保護與相關規範等。

歡迎縣民朋友加入倡導關懷人行列，一同關懷機構內的弱勢長輩，如有報名疑問，請洽財團法人雙福社會福利慈善事業基金會新竹服務中心03-5531229 蔡社工，報名連結為https：／／www.surveycake.com／s／rxqDa。