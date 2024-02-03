下星期就是農曆春節，親朋好友會趁著這段時間拜訪、團聚，但有些久久才見一次的親戚，真的會不知道該如何稱呼對方，一名母親就提前做好稱謂表，打算來教自己的2個孩子，其他網友則笑說點頭喊「哩後」就好，還有人認為簡單喊個新年快樂就可以了，因為稱謂叫對紅包也不會比較大包。

一名母親今（3）天在臉書「爆廢1公社」貼出一張親戚稱謂表，寫著爺爺、外公的誰誰誰應該怎麼稱呼，奶奶、外婆的誰誰誰又要怎麼叫，一直到爸爸、媽媽、舅舅、阿伯、姑姑、阿姨等的兒女稱呼全都有。

原PO透露，該張表是她絞盡腦汁整理出來的，打算用來教自己的2個孩子，想知道是否有遺漏或錯誤，避免教小孩教錯，結果真的被發現錯誤，如姑姑的兒女應該是表不是堂，還有不少漏掉的親戚稱謂。

不過有更多人則笑說「長輩可以一律都說長輩好就好嗎？好累的感覺」、「全部統一一個稱號『ㄟ』」、「不認識的第一句一律喊 『哩厚』」、「太複雜，點個頭就可以了」、「我都說比爸爸媽媽年輕的一律叫小姊姊、哥哥，跟爸媽同檔次的叫姐、歐巴」、「說新年快樂，恭喜發財就好，叫對紅包有比較多嗎？」