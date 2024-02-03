三立8點檔《天道》父子檔江國賓、謝承均2日晚間與同劇數十位演員一起出席三立「好運龍來」尾牙，兩人受訪時透露今年紅包包不少，除了家人，也一起包紅包給三立工程部、三立藝能等工作人員，「心意比較重要啦！」

謝承均説他包給爸媽的紅包一向都很大包，且年紀愈大包愈多，「當然破10萬啦！以前是3個月生活費，因為媽媽去年身體欠安、很辛苦，所以加碼1個月，共4個月年終獎金，給她鼓勵、希望她開心！」他笑說紅包數字厚到1個紅包袋裝不下，必須分兩個裝，他也寫了「福如東海、壽比南山」等滿滿的吉祥話，就希望媽媽平安健康。

江國賓說他除了每個月都給媽媽生活費，過年紅包當然更要包吉祥數字，例如6萬6、8萬8，最近因為媽媽身體有點問題、腦部有點退化，更希望她身體健康，也特別有感陪伴的重要，有機會就多陪她講講話，「我忙工作，大姊和姊夫很貼心，媽媽覺得南部氣候較好、環境比較熟悉，所以去年12月初就回去。據說有胖一點點，我每天都用監視器看她在幹什麼！之前外籍看護來了1個月就跑掉，所以還特別要找看護⋯⋯都是人生要面對的事，還是覺得健康最重要」。

劇中父子檔在攝影棚的休息室座位相鄰，謝承均說，他看著江國賓去年戲份很多，又只有一個人要照顧媽媽，真的很辛苦。江國賓表示，他要特別提醒大家，年輕時要好好照顧身體，以後才有辦法照顧家人，自己也才不需要被小孩照顧。他前陣子只要沒拍戲就經常搭高鐵南下探望媽媽，日前還專程親自送媽媽習慣穿的衛生衣褲南下給她，「當人家小孩這很應該吧、很正常」。