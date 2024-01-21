謝承均、游詩璟劇中被下藥同床。（三立提供）

李興文在三立8點台劇《天道》跳脫以往螢幕正直形象，成了一位十足變態風水師！他劇中大玩風水鬥法，和丁國琳聯手去抽游詩璟的卵，還下藥設計游詩景與謝承均發生關係，想直接人工取精取卵製造胚胎，讓李興文獲得「血脈血」成為他的轉生術素材。觀眾形容這位風水師「真的很變態但卻好好看」。

游詩璟在劇中被取卵又被下藥，她和謝承均喝酒之後不省人事，清醒後還以為是長輩想把他們送做堆；游詩璟參與演出之前才說自己有凍卵，這次劇中又被取卵，她笑說編劇是依照她取卵的事情去發想改寫的。

兩人拍攝醒後發現裸身的床戲，謝承均笑說：「這一場床戲，游詩璟露到哪裡我就露到哪裡。」游詩璟就開玩笑說自己要露胸肌啦！謝承均表示，跟游詩璟合作很久，卻是第一次演CP，她則笑說：「跟仔哥演CP，感覺很舒服，都會很照顧人。」謝承均說她一直叫自己哥，都快要被叫成長輩了。兩人認識10幾年了，對彼此非常的熟悉，一知道要演一對，謝承均立刻傳訊息給她，游詩璟回覆說：「終於輪到我了！」謝承均也虧她：「為了妳我精都被取了！」

謝承均回憶自己至今似乎沒有拍過正常親密床戲，他笑說從以前演床戲，就是一直被設計的狀態，這一次也是被強迫的，他和游詩璟還討論，他飾演的陳文堯這角色到底是不是處男？結果連他自己都不知道，因為文堯從小就喜歡安潔，跟安潔之間也是清清白白的，所以最後只好承認「陳文堯應該是處男」，把第一次給了江超越(游詩璟)。

對於沒有拍過浪漫的床戲，謝承均看得很淡，覺得這樣也好，因為拍床戲不是一件享受的事情，游詩璟也認為根本沒有享受可言，她拍的時候穿得不多，結束後卻要全身是汗，都沒有過程，要怎麼享受，她說：「我都和導演大喊說我想要過程啦！」