陳珮騏劇中披婚紗再嫁前夫，自己都感動哭爆。（三立提供）

陳珮騏劇中披婚紗再嫁前夫王振復。（三立提供）

陳珮騏劇中披婚紗再嫁前夫王振復。（三立提供）

陳珮騏劇中在大家協助下，披婚紗再嫁前夫王振復。（三立提供）

陳珮騏在三立《天道》中飾演的吳靜玉再度穿上婚紗，新郎竟然是王振復飾演的前夫羅嘉峰！整個婚禮氣氛讓新郎、新娘臉感動哭腫，連謝承均當證婚人也落淚到流鼻水，讓他直呼好尷尬。

拍婚禮戲前，穿著婚紗的陳珮騏就開玩笑說自己單身許久要徵友，但有4個條件，第一一定就是要帥，第二是要養得起她，第三就是要支持她做動保的事情，最後一點要支持性別平權。而婚禮戲讓陳珮騏又再次展現水龍頭的功力，幾句感人的台詞就讓她飆淚不止，她說其實自己哭點沒有很低，個人幾乎不會哭的，但卻很容易被劇情打動，就像這場戲，拍完雙眼也哭腫了。

《天道》劇情走向陳珮騏感情回頭再辦婚禮，而現實中的她與王振復也都曾各有過一段婚姻，被問及在各自都成長之後，如果覺得還可以有機會跟前任復合，是否願意接受？陳珮騏笑說自己單身很久了，沒有一定標準，要看當下，狀況會不同，截至目前是沒這想法。王振復則覺得看緣分，緣分的時間點很重要。

陳珮騏劇中飾演的吳靜玉之前失憶，回到17歲的心智，現在記憶終於完整回來，想到過去與前夫嘉峰的種種回憶，發現最愛的還是他，於是設計了一場戲，兩人在教堂重逢，嘉峰深吸口氣上前推開教堂大門，發現靜玉穿著婚紗等在那，她說出自己的愧疚，抱歉讓他等了那麼久，「我還欠你一個婚禮……」在完成兩人5年前未完成的婚禮後，吳靜玉說出自己對嘉峰的情感，最後兩人緊緊抱在一起。

陳珮騏是劇中失憶眾人中第一個恢復記憶，又有一場完美的婚禮，她笑說「是不是太幸福？一般happy ending後就是沒戲了，其實有種不祥的預感，吳靜玉會不會要消失了」，讓她開玩笑跪求不要：「我還想多賺一點錢！」

由於她之前一直叫謝承均爸爸，其他演員就開玩笑說是他在嫁女兒，拍攝過程中淚中有笑，就是婚禮過後大家一起伸出手疊在一起說「加油！」而原本劇本寫5隻手，結果現場發現有6隻手，讓大家笑場，想說多出的一人是誰。而這場婚禮會是陳珮騏的最終婚禮嗎？她笑說：「你是新來的嗎？你們會以為這是最後一場婚禮嗎？」對於自己恢復記憶，她說有點太快，應該還有很多劇情可以表現。