江國賓調皮地在謝承均臉上抹奶油。（三立提供）

江國賓看到大夥替他慶生，驚喜大笑。（三立提供）

今（8日）謝承均、林佑星、黃玉榮特地替江國賓慶生，謝承均原本沒班，還特地到場想製造驚喜，卻意外先被江巧遇，江還納悶地想說：「來幹嘛？」大夥現場送上壽桃，江國賓不知道大家要替他慶生，「因為最近家裡面有一些狀況，比較沒有去想這些事情，本來他們本來說要幫我約吃飯，我就說先取消，都已經60歲了，不會去想這些。」

江國賓現場許願：「我現在真的覺得身體健康、心情愉快，是非常重要的，第二個願望當然是很市儈的一件事情，大家都能賺大錢。」林佑星獻上祝福説：「我認識國賓哥20年了，他從以前開始就是扮老在演，因為他的資歷夠深，他能夠詮釋老的那一部分，所以他的演技是無可挑剔，只希望國賓哥身體持續健康，家人的身體也持續健康。」

林佑星女兒剛出生，他還打趣說：「可以一直活到我女兒20、30歲，比我多活個幾年就可以了，如果沒有辦法牽她走紅毯的時候再麻煩你！」