一名失婚媽媽長達半年沒見到女兒，日前接到老師電話，才知道女兒在學校欺負同學。這次見面女兒不願意叫她「媽媽」，母女關係降到冰點，原PO想把女兒帶回家導正行為，卻被女兒拒絕，她擔心「再這樣下去她的未來就毀了」。

原PO在「匿名公社」發文表示，她離婚後女兒的監護權歸前夫，對方家很富有，也很寵小孩，她雖然有探視權，不過自從女兒國中後，母女就很少見面，女兒連電話也不太願意講。

由於原PO前夫今年7月意外過世，學校老師因此聯絡上她，表示女兒在學校欺負同學。她到學校處理，只能不斷道歉，接受對方家長的謾罵，不過讓她更心寒的是，女兒全程沒看她一眼，也不願意叫她媽媽。

原PO表示想帶女兒回家一起生活，希望能導正她的行為，前婆家沒有意見，不過女兒卻不願意。她感嘆，離婚後每個月給前夫6000元象徵性的養育費，還要支付爸爸的安養費，被女兒嫌窮也無話可說，不過她憂心忡忡「再這樣下去她的未來就毀了」。