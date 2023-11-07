帶長輩出國除了安排合適的行程外，舒服的住宿也很重要，一名網友透露，同事規劃明年帶爸媽去日本玩，其中有幾天想住膠囊旅館，結果被其他同事批「不孝」，人還沒走就住在像冰櫃的地方，有網友直呼「觸霉頭」，其他人也認為膠囊旅館空間小、隔音差、要爬上爬下，廁所還要和別人共用，「帶父母去還是不要吧！」

一名網友在批踢踢發文表示，同事最近在規劃明年帶爸媽去日本玩，打算前往關東旅遊2周，有幾天想住豪華膠囊旅館，沒想到資深同事一聽直呼「超級不孝」，認為人都還沒走就讓他們住在像冰櫃的地方。

原PO問「帶爸媽去玩，住膠囊旅館很不孝嗎？」許多網友表示膠囊旅館空間小、隔音差、要爬上爬下，而且還要共用廁所，對長輩來說不太方便，「沒便宜多少，帶父母去還是不要吧」、「老人家腳不方便、睡眠又淺，不適合吧」、「老人家頻尿，常常半夜要起床上廁所」、「除非父母主動說想體驗，不然最好不要」、「絕對怨恨一輩子，人都還沒走就觸盡霉頭！」

不過也有網友認為「體驗沒體驗過的，才是出國玩的意義啊」、「2個禮拜住1、2天體驗一下還好吧！」