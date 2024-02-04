買房要考慮生活機能等各種因素，一名女子在網路發文問網友，是否喜歡1樓有店面的社區大樓？貼文上線掀起討論，多數人認為要看店家類型，超商或診所最佳，最不受歡迎的是餐飲業，因烹煮過程會產生大量油煙，還可能有蟑螂、老鼠出沒，影響房價，還有網友因此立刻搬家。

原PO日前於《Dcard》指出，觀察到部分新建案會強調社區大樓1樓沒店面，但她認為若新大樓是在重劃區，下樓就能購物很方便，問網友是否喜歡1樓有店面的大樓？

疑問掀起討論，多數人表示，社區大樓1樓店面會影響房價，因此店家類型很重要，若是超商或診所就會方便很多，深夜嘴饞下樓就能買東西，也能就近看診；反之如果是餐飲類的店家進駐，可能會產生油煙，並造成環境髒亂。

有網友分享自身經驗說，前一戶房子住了10年，1樓突然有烘焙店進駐，用過的廢油直接倒進洗手台的水管內，造成管路爆開，次數高達3次，還不時看到蟑螂、老鼠橫行，讓他崩潰買房搬家，有了這段悲慘經歷，他買新房時刻意選1樓非店面的社區大樓。