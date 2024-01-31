農曆年關將近，不少人關心未來的房市走向，馨傳不動產智庫執行長何世昌在「房產知識Buffet+」臉書發文表示，台灣房市命脈關鍵在於美國經濟表現。

何世昌說，台灣房地產與經濟景氣關聯度高，房市命脈在於經濟，經濟強弱關鍵則繫於出口貿易，不過自陸美貿易戰打響後，台灣對陸、美出口額成長率主客易位，美國反而成為台灣出口成長最強的國家，其次為東協十國，對陸、港貿易則大幅緊縮。

「展望2024年，由於新政府剛上台，對陸、港出口欲大不易，基本上會以保守態度視之。」何世昌分析，今年台灣經濟成長率多寡，恐怕還是要緊密觀察對美出口額的成長量能為主，其次則是東協與歐元區。

而美國今年GDP成長率樂觀嗎？何世昌提到，即使市場上盛傳美國今年經濟陷入衰退機率極高，但他們仍樂觀看待美國經濟成長動能，美國近年經濟強勁上揚，根本原因可回溯至陸美貿易大戰，以及前總統川普以政治力介入引導產業回流美國的相關舉措，尤其是製造產業回美設廠，帶動民間就業熱絡與服務業的榮景，加上疫情解封後合法與非合法移民湧入美國，成為美國經濟與房地產景氣有堅實的支撐。

至於美國房價持續創新高的另一主因，則源自於房貸固定利率，由於升息循環前申辦房貸的屋主享有鎖定的低利率房貸，鎖死且固定的低利房貸致使很多屋主不願釋出手上房屋至市場銷售，這也導致美國二手屋市場供給嚴重不足，房價難以下跌。

何世昌最後總結，在美國經濟持穩之下，台灣對美國出口仍可維持審慎樂觀，於台灣2023年出口基期低，而美國經濟穩健發展，台灣2024年上半年出口額應有明顯成長的空間，這也將為國內房地產多頭提供良好的沃土。