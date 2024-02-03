李玉璽認真抹蛋糕奶油，有模有樣。（粘耿豪攝）

李玉璽（右）製作香蕉巧克力蛋糕、蔡黃汝則是製作獨角獸蛋糕。（粘耿豪攝）

李玉璽跟粉絲們拜早年。（粘耿豪攝）

李玉璽耍寶替蛋糕做裝飾。（粘耿豪攝）

李玉璽先前在《嗨！營業中2》擔任班底，廚藝看似有進步，日前接受本報專訪，挑戰製作情人節蛋糕，卻一臉心虛說：「沒什麼信心！」不過是他太謙虛，蛋糕外型即可、口味毅然；而他也趁情人節前夕大方分享自己近期的戀愛觀。

30歲的李玉璽目前單身，坦承不愛PO照放閃，個性也不浪漫，甚至是不過生日的人，生活沒有儀式感可言。現在的他想要練習「製造儀式感」，「希望能在平凡的生活一點改變，體驗更多事情。送禮方面，我就會去看對方需要什麼，例如我某任女友很愛做甜點，就有送她一台名牌攪拌缸」。

認識他的朋友都知道他很難約，常常會無故失蹤，不是故意失約，就只是想待在家耍廢。李玉璽說，唯一讓感動過的人是范少勳，對方會想要見他一面，直接開車到他家送禮物，用行動關心他。

談起擇偶條件，他沒有特定設限，坦承偏好姐姐，就希望找個能互相溝通的伴侶，不會恐婚、有當爸的計劃。李玉璽先前也宣布買房喜訊，他分享，早在買房前就算好整體開銷，確定可以負擔才下手；爸爸李亞明當然也有給予關心，願意提供金錢上的幫忙，不過他說，即使真的需要幫忙，也會變成是用「借的」，後續再慢慢還給家人。

李玉璽過去有段黑暗的日子，心理狀態極差，嚴重到1天只睡1小時，這讓他有病識感，馬上尋求幫忙。2年開始接觸心理諮商，透過對談，他更認識自己的內心，懂得如何取悅自己、找到舒適的生活狀態，放下糾結。

新年到來，他希望今年能產出更多作品，不排斥任何領域的工作，也希望在演戲角色上能有突破，跳脫「花美男學長」、「純情校草」的既定人設。