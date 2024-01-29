近日氣溫變化大，前總統陳水扁今（29）日就在臉書上PO出一張照片，直呼「近日由於喉嚨發炎，痰特別多，整個晚上都有咳不完的痰，床邊堆積如山的衛生紙，阿扁還能好好睡覺嗎？」而虛弱的模樣讓許多網友嚇到，紛紛驚呼辛苦阿扁總統了！祈願您早日康復！」、「祝阿扁總統早日康復」，引發討論。

陳水扁29日在臉書上表示，「阿扁罹患睡眠呼吸中止症，經過2次手術治療，夜間使用正壓呼吸器輔助睡眠，已經是生活的日常」。陳水扁也提到，「近日由於喉嚨發炎，痰特別多，整個晚上都有咳不完的痰，床邊堆積如山的衛生紙，阿扁還能好好睡覺嗎？！」從照片中也可以看到，陳水扁躺臥在床上，床邊的桌上堆積著大量衛生紙，模樣非常虛弱。

許多網友看到陳水扁虛弱的模樣被嚇到，紛紛留言表示「辛苦阿扁總統了！祈願您早日康復！」、「祝阿扁總統早日康復」、「請阿扁總統要保暖保重」、「阿扁總統保重身體平安」、「一定會改善的」、「祝褔早日康復，勇健。攜手向前行」、「多喝溫開水，冬天助血液暢通」。