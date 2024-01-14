賴蕭配當選新任總統、副總統，少數總統將面對在野多數的國會制衡。前立委郭正亮13日在《頭條開講》節目強調，蔡英文時期對岸還有讓利，但賴清德上台後將不再客氣，兩岸紅利一定會收回外，搞不好連電子零組件採購都會減少。還有氣候變遷的減碳，通膨會讓很多東西都漲價。還有兵役延長衍生的戰爭與和平等議題，賴清德的挑戰會很多，問題會比陳水扁當總統更嚴重，不知道他該怎麼面對國會，面對執政八年的積弊。

「他真的不知道他未來面臨的四年有多少挑戰即將出現！他根本不了解蔡英文執政這八年留下多少『坑』啦！」郭正亮提到，這個貿易壁壘調查，我們說蔡英文為什麼選得很順？因為你明明跟大陸這麼緊張，人家還繼續讓你有兩岸紅利！你怎麼沒有去想這一點呢？

「那...賴清德...對岸就不客氣了啦！他對兩岸紅利一定會收回嘛！」郭正亮強調，「搞不好連採購都會減少！採購是電子零組件喔，不是ECFA喔！」第二個是缺電問題，蔡英文的非核家園明明就失敗了，他怎麼辦？綠電到現在只有10％！「然後咧？2027年勞保要破產，也是你任內！」

郭正亮指出，還有氣候變遷那個減碳，「減碳會有通膨的啊！因為很多東西都會漲價，（主持人周玉琴：因為課碳稅嘛）對啊，碳稅還沒有過咧！因為我們在競選過程中，這幾個問題都沒有人談起，因為那個都是未來式。未來式在選舉中就不容易成為焦點，因為還沒發生啊。」

郭正亮直言，可是那個即將當兵的就有感覺，戰爭與和平這個議題真的有影響，因為收到兵單了，1月25日入伍。「我還沒有講入伍之後發生的問題咧！」周玉琴質疑，可是他還是贏了？「那誰叫你藍白破局咧？」郭正亮說，「他贏了還是40％嘛，他只是比阿扁選得好啦，39.3％，比他多一點，可能多1％。可是你這種得票率，這就好比阿根廷那個米萊（米雷伊）嘛，第一輪投票他只有24％，第二輪多數聯盟，他變成50幾％！」

「他就以為他掌握一切了啊！」郭正亮表示，「我認為他的問題會比陳水扁還要嚴重！因為陳水扁好歹，那個時候立法院還有一個王金平，陳水扁跟王金平是充分合作的。那這回我就不知道你怎麼去面對國會啦，因為國會有很多問題，幾乎都可以預期到，民眾黨跟國民黨會聯合來對你提出指責。」因為賴清德打破了執政八年的魔咒，所以這八年執政造成的問題，你就要繼續揹。