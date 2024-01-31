在高房價、低薪的狀況下，對不少人來說買房都是一件非常困難的事情，一名網友就透露，有快50歲的同事終於存到頭期款，準備買公寓來當作孝親房來感謝父母，但有更資深的同事一聽當場傻眼，直接嗆對方超不孝順，引起討論。

鄉民「G2S」昨（30）日在PTT女板表示，有一位同事快50歲才存到頭期款，準備要買一間大公寓孝敬給父母，但有另一位快要退休的同事聽到後認為對方不孝順，因為對老人家來說，上下樓不方便是遲早要面對的問題，還酸「養了快半世紀真的是白養了」。

買房的同事解釋，父母自己認為已經住了一輩子的公寓，待在熟悉的地方比較好，且父母對該物件也很滿意，最終才會決定買公寓；原PO則指出，自己只是在旁邊靜靜聽，沒有發表什麼意見，但想知道買公寓給父母住是否真的算不孝。

結果不少人都覺得快退休的同事沒說錯，但也認為願意買房孝敬父母就是好的，說「頂多只是不夠貼心，說白養不孝順太過頭了」、「不會不孝，但思考有點不周」、「高齡化社會老人會很需要無障礙設施」、「自己都50了，父母年紀肯定很大，真的要有電梯」、「年紀大的人爬不動公寓，電梯很重要，有些要坐輪椅的老人家怎麼爬樓梯？現在爬得動，但將來怎麼辦？」