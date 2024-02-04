由於鋒面逐漸通過，明（5）日凌晨各地有局部短暫陣雨，中部以北沿海不排除有雷雨出現，白天後降雨恢復成迎風面以及山區，北台灣也將轉涼，高溫只有18到20度。氣象署表示，周三、小年夜、除夕（7至9日）冷空氣持續增強到大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，北部及宜花約12度。

氣象署預測未來天氣。（氣象署提供）

氣象署指出，明晨各地有局部短暫陣雨，中部以北沿海不排除有雷雨出現，台中以北3500公尺以上高山有零星降雪的機會，白天隨著鋒面遠離，降雨將恢復成迎風面以及山區為主；溫度方面，中部以北及東北部低溫16到18度，其他地區19到22度，北台灣白天天氣轉涼，高溫只有18到20度，花蓮22度，其他地區高溫可達25到28度。

氣象署分析未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二（6日）東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，北台灣氣溫較涼，其他地區早晚亦涼；周三、周四華南雲雨區東移，北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，周五水氣減少，各地有局部短暫雨，這3天冷空氣增強到大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降。

周六（初一10日）水氣明顯減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區有零星降雨，下周日（初二11日）僅東半部地區及恆春半島有零星降雨；由於大陸冷氣團持續影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷。