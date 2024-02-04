春節將近，許多公司行號都會再年前舉辦尾牙犒賞員工。一位男子近日參加公司尾牙，沒想到踏入會場後，卻看到桌上擺了至少15瓶知名品牌的12年威士忌、多手啤酒、多瓶葡萄酒，讓男子忍不住直呼「我怕了」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「公司尾牙，看到這一幕，我怕了」，附圖則是尾牙場地的桌子上擺滿了各種酒精飲料，包括至少15瓶蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版、7手海尼根啤酒、4手百威啤酒、多瓶葡萄酒。

一位男子發現公司在尾牙上提供多種酒精性飲料。（翻攝自爆廢1公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「蘇格登不便宜欸，這麼多支」、「雪莉桶不錯」、「是間好公司」、「死裡灌的節奏」、「我們公司也是，酒隨便你喝，不能帶走，但你能喝幾瓶都可以」、「懂道理會做人的公司」、「先叫警察路口設點」、「有醉過，沒怕過」、「沒喝完不准回家」、「有嘔吐區還是休息區嗎？」

不過也有人認為，原PO公司提供的酒精性飲料令人望之生畏與否，是以公司人數而定，「如果桌數超過30桌的話這些應該還好吧？但如果只有2～4桌的話那就有點多了」、「這要看多少人喝吧，如果只有一兩桌的話就多，很多桌這就少」、「這些要看公司人數！人少算多」。

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