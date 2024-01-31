李佳薇31日為旺旺集團「2023歲末迎春聯歡會」登台演唱。（陳俊吉攝）

李佳薇今（31日）為旺旺集團「2023歲末迎春聯歡會」演出率先登場，飆唱〈追心者〉、〈大火〉一展鐵肺歌喉，高亢嗓音吸引大批員工湧向台前搶拍，現場氣氛火熱。她隨後應景送上〈飛〉與〈煎熬〉組曲，祝福集團所有員工們「一飛沖天擺脫煎熬」，提前向大家拜早年。

李佳薇為旺旺集團尾牙從大陸工作中抽身，推掉對岸的1場大型商演，特地飛返台灣力挺；去年行程滿檔的她，三天兩頭就要搭機到處飛，近幾個月尾牙春酒更是狂接近30場，忙到簡直像空姐。她笑說：「我是偽空姐，很享受這樣的生活，去不同的地方可以認識不同的人，是滿不錯的體驗。」預告龍年將延續這樣的工作節奏，「所以大家都說我的新房子是買給我妹住的」。

李佳薇31日為旺旺集團「2023歲末迎春聯歡會」登台演唱。（陳俊吉攝）

她將於3月3日在台北Legacy舉辦「痛快開麥」LIVE CONCERT演唱會，滿心期待春節過後與歌迷相聚，「這麼多年後再回來唱歌給大家聽，真的好興奮，歌單最煩惱、目前還在規劃」；至於服裝尺度會否放送福利？李佳薇笑回「敬請期待囉」。

她接下來完成2月6日在菲律賓的商演，將飛返馬來西亞與家人團聚過年，預計休息一周再展開新年的第一個工作。此外，屬龍的她今年剛好遇到本命年，打算抽空拜財神，祈求事業大展鴻圖、再上層樓，接下來將專心投入創作、拚年底前推出新專輯。