中華職棒30日舉辦年度尾牙，準總統賴清德也親臨現場，並肯定會長蔡其昌讓職棒相隔16年重回6隊版圖。由於現場嘉賓包括郭泰源、趙士強、陳義信、黃平洋等退役棒球明星，身為棒球迷的賴清德也開心表示，雖當不了棒球選手，但他可以當個好球迷。

賴清德也替在中職工作服務滿0年的賽務部主任陳宋卿、副技術長蘇建文頒發獎座，感謝兩人在台灣棒球歷史上付出了一生中最精華的歲月。賴清德也強調，未來擔任總統後的其中一項政見是成立體育運動產業發展部，希望能推廣體育並將其產業化，不僅能讓更多年輕人在運動場上追求夢想，推動產業發展、創造就業機會，讓台灣的經濟更進步。

蔡其昌則肯定中職聯盟員工過去一年的努力，強調上任3年來同仁都非常團結一致，招商績效也非常卓越，同仁平均每年薪資加獎金都領到15個月上下，這是會長對全體同仁辛勞的鼓勵。「過去一年大家的辛勞，讓職棒看到進步。在大家的努力之下，棒球運動推展邁向高峰，功勞要歸於所有聯盟同仁。」蔡其昌說。