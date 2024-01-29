對於王毅和蘇利文在曼谷會談內容，前立委郭正亮分析，美國基本上是寫「坦承、實質、建設性」，中國大陸則說「坦承、實質、富有成果的戰略溝通」，至於具體內容是什麼？郭正亮說，目前不知道，但以後就知道了，以後就會看到賴清德痛苦的狀況。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間1月26日至27日，在泰國曼谷與美國總統國家安全顧問蘇利文舉行新一輪會晤。根據大陸央視新聞27日報導，雙方落實兩國元首舊金山會晤共識，妥善處理中美關係重要敏感問題，進行了坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通。

白宮則表示，雙方都很坦誠，曼谷會談具實質性和建設性，共同討論全球和地區議題。

對此，前立委郭正亮29日在中天電視《頭條開講》分析，美國基本上是寫「坦承、實質、建設性」，中國大陸則說「坦承、實質、富有成果的戰略溝通」。

郭正亮認為，北京應該是在他所想要的議題裡面得到部分答案，這個議題當然就是台灣問題。

至於具體內容是什麼？郭正亮說，目前不知道，但以後就知道了，以後就會看到賴清德痛苦的狀況。