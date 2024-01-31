新生代歌姬Ado終於要來台開唱啦！年僅21歲的她出道即巔峰，曾為知名動畫《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《間諜家家酒》演唱過主題曲，橫掃日本歌謠界，更是日本史上首位在國立競技場舉行個人演唱會的女性藝人，被網友譽為「最狂女高中生」。

在衣櫥裡做出神曲 把對大人的失望、憤怒用音樂怒吼出來

Ado小學六年級得到錄音器材後，就開始自行鑽研音樂，把衣櫥當成小小錄音室，國中二年級將翻唱作品投稿到音樂網站，努力進行創作。

年僅18歲就出道的Ado，憑藉一首〈煩死了〉（うっせぇわ）一曲爆紅，橫掃各大音源榜，在 YouTube上有超過2億的播放量，用粗暴、直白的歌詞對大人世界怒吼。

日本音樂傳媒作家Z11對Ado極讚道，「這首歌以女高中生的視點來看現實主義和壓倒性的表現力都令我很驚訝。能夠亳無違和地唱出『真煩真煩煩死了／我可是俗稱的天才』是上天賦予的才能使然吧！這首可被稱為『無敵之歌』的歌曲，超出了J-POP常見的振奮歌曲的領域，正在成為為生活在殘酷社會的現代人的內心代言的『真正的振奮歌曲』。」

接連為多部動畫演唱主題曲 被日網稱為2023最強新人

Ado出道後人氣居高不下，接連為人氣動畫《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《間諜家家酒》演唱主題曲，每首歌都用咆哮、尖叫的渾厚歌喉嘶吼出對世界的失望與反叛，透過憤怒的旋律挖掘每個人心中最底處的陰暗面。

如此強勁渾厚的魅力嗓音，很難想像她竟然是2002年出生的少女，堪稱是日本歌壇近年來的最強新人。一直不肯露面的Ado，2023年首次登上紅白舞台，堅持不露臉的她，在京都東本願寺搭起鐵籠，置身籠裡熱唱的舞台掀起了話題。

近一年聲量近５萬筆 台灣場演唱會瞬間售罄

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，Ado近一年的聲量高達49,915筆，可見Ado在台灣是一位知名度很高的日本歌手。

聲量的最高峰為12月8日，共計1,936筆，Ado宣布將開啟她的首個世界巡迴演唱會《THE FIRST WORLD TOUR "Wish”》，2月7日舉辦台北場，讓台灣粉絲們終於能一睹Ado的狂暴歌聲。

第二個聲量高峰為12月23日，共計1,637筆，Ado台灣場演唱會開搶，票卷在開賣後幾分鐘瞬間售完，有位沒搶到票的粉絲用Ado的歌曲〈うっせぇわ〉製作翻唱成〈搶不到Ado演唱會的票〉，真心的歌詞唱出粉絲內心的不滿，引起網友們熱烈討論。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月30日至2024年01月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Ado』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。