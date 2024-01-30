人與人的相處是門學問，一旦越界可能造成別人麻煩，或是讓自己感到不自在，微博運勢專欄點名3星座「邊界感」最強，知道自己什麼可以做、什麼不能做，也清楚自己能夠接受哪些對待，不能夠接受哪些對待，既尊重別人，也保護自己。

▍金牛座

金牛座平時待人客氣有禮，其實只不過是維持表面和諧，很少有人能真正走進他們的內心，或是看似和誰都能聊，卻很少透露個人隱私。事實上，金牛的邊界感很強，大多數時候更加相信自己的判斷，也不希望別人干預自己的決定，認定的事情往往不會改變，即便遇到困難也會想辦法解決，不輕易向外界求援。面對他人的請求，金牛礙於面子可能會答應，但內心相當排斥，甚至會盡量遠離對方，因為他們認為，自己要對自己負責。

▍摩羯座

摩羯座在日常相處中給人踏實的感覺，所以人緣極佳，但他們更喜歡將時間花在自己身上，無論是工作、學習和嗜好等，摩羯很需要個人空間，更喜歡高效率地完成任務，所以很怕沒有邊界感的人總是打斷他們的獨處時間，因而對這類人避而遠之。此外，摩羯很討厭欠人情，擔心給別人帶來麻煩，久而久之就養成獨立的個性，如果真的需要摩羯伸出援手，他們一定會慷慨解囊，但如果是無意義的小事，摩羯的精力畢竟有限，會適時割捨。

▍水瓶座

水瓶座的想像力天馬行空，雖然是社交高手，卻不會給人造成困擾，可能是因為本身特立獨行，所以能夠換位思考，不管關係多親密都不會打探對方隱私，不喜歡支配別人，也拒絕被人支配。事實上，水瓶的自我保護意識很強烈，會把真正的內心世界與外界隔離，一旦涉及到內心，水瓶會變得冷漠敏感，很難主動敞開心扉，也很重視邊界感，對於討厭的事情就直接拒絕，從來不會委屈自己，同時明確讓人知道界線在哪裡。