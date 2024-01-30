有些人個性討喜，很受異性歡迎，看似在情場上無往不利，不過微博運勢專欄點名3星座，表面上是情場高手，撩人功力一流，但其實是萬年單身狗，很少有人能真正進入他們的內心。

▍射手座

射手座幽默風趣、自由灑脫，即便在陌生場合也能快速融入，堪稱交際達人，遇見欣賞的對象也會主動出擊，這樣的特質看似在情場上無往不利，但其實射手真的只是撩一下而已，內心並沒有那麼想要戀愛，也因為不想被情感羈絆，所以很難投入一段親密關係之中。

▍天秤座

天秤座顏值高、個性好，舉手投足的魅力自信，讓不少人傾慕不已，尤其是他們善於揣測人心，經常被視為「中央空調」，人人有機會，卻各個沒把握，很難真正走進他們內心。就算遇見心儀對象，天秤也不會立刻告白，而是默默觀察考驗，但也很容易在過程中就失去感覺，所以談戀愛的次數並不多。

▍水瓶座

水瓶座神秘多變的氣質總讓人忍不住想要窺探，尤其是有趣的靈魂，能快速和人拉近距離，但若是把握不好尺度，就容易讓人誤會是在四處調情。事實上，水瓶一旦思考是否接受一段感情時會變得畏縮，由於不確定自己的情感能堅持多久，又很需要個人空間，所以很容易長時間處於單身狀態。