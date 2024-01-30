這世上從來不缺聰明人，但有些人智商高，只是學習成績好，長大後會發現，除了智商高，情商也要高，工作或生活才會順利，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座就是真正的聰明人，他們也許外表不特別，但其實很有想法，而且內心也很強大，待人處事總是讓周圍的人很佩服。

▌水瓶座

無論處於任何困境中，水瓶都是很聰明的，他們能做到不慌不忙，用最簡單的方法來解決問題，水瓶臉上看不出任何情緒，但內心深處想得很多，他們從來不會以貌取人，而是透過相處不斷瞭解對方，才能知道對方的真實面目，水瓶的智慧很大，雖然表面上看起來很普通，但其實他們總能做很多大事。

▌牡羊座

牡羊是努力的代表，我們身邊常出現他們努力的身影，他們該努力時就努力，該放鬆時就放鬆，從不帶任何偏見，看到周圍人的事情不好，牡羊就會努力調整這一切，不會坐視不管，他們的高智商幫忙找到解決的方法，另一方面，他們的高情商能圓滿善後，讓事情順利完成。

▌摩羯座

智商、情商雙高的摩羯，很早就在思考自己的未來，他們不會空想什麼，只要有需要就去做，不喜歡隨波逐流的生活，他們喜歡躲在人群中，觀察別人的反應，學習別人的優點。