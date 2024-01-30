有些人個性熱情，也有人溫婉善良，各有各的魅力，知名運勢網站《摘星工廠》點名3星座自帶好女人光環，或許她們不像陽光般熱情四射，卻依然可以融化無數男人的心，在愛情上成為最強韌的支持力量。

▍金牛座

金牛女對待感情踏實真誠，一旦愛上一個人，不怕花時間去融化對方。金牛女表達感情相當含蓄，儘管滿腔愛意，仍會用低調的方式表現出來，而這種細水長流的真情，是最有力且最強韌的。被金牛女全心全意愛戀的人，內心會感到無比安定，即便是硬漢也能化為繞指柔，一點一點地淪陷在金牛女的情網中。

▍雙魚座

在不少男人的眼中，個性好又會照顧人的女人，就符合「好女人」的標準，而雙魚女非常符合這條件，除了善解人意，對待另一半也十分寬容。雙魚因為與生俱來的同理心，習慣關心周遭人事物，尤其是站在另一半的角度思考，盡力滿足對方，讓對方忍不住為她們心軟。

▍巨蟹座

12星座中，巨蟹女因為容易心軟、注重安全感，對自己人總是百般配合，而被視為是賢妻良母的絕佳人選。她們有點宅，又顧家的天性，可以為愛奉獻，是許多人的好女友、好老婆，然而巨蟹的魅力不止於此，她們的情感柔中帶剛，該溫柔的時候溫柔，該給予支持的時候也同樣義無反顧。