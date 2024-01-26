跨足金鐘、金曲、金馬、金音、金典五金獎項入圍的全方位創作人，阿美族歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣暌違4年，發行全新創作專輯《女人島》。新專輯中，Ado 阿洛以歌聲化為當代的航海者，帶領聽眾連結每一座豐盛的島嶼，並與同樣出身南島語系、來自紐西蘭毛利、馬來西亞加拉畢族、印尼巴布亞族的女音樂人，共同協力創作完成這張以女人視角為主體的概念專輯。

專輯《女人島》發想自阿美族的女人島傳說，阿洛延伸其意義，將女人比喻為一座座島嶼，廣大深邃的海洋就像是母親羊水，孕育、連結千年來的古老記憶，歌聲既像是航行的紋理，又像浪潮，綿延不絕往島嶼發散，演繹著從傳統到當代的女人島歌。阿洛也特別邀請到三位南島語系民族的女音樂人合作，以女性視角來談環境議題、談文化傳承、談疫情期間的焦慮與勇氣。

她與馬來西亞的沙貝琴女神 Alena Murang（阿蓮娜‧沐塱），兩人合作了一首〈Water Come Back〉，呼籲水資源對萬物的重要性。Alena 來自馬來西亞加拉畢族，因居住的地方靠近河流，所以文化上也常以水來指稱女人，阿美族也是靠海洋很近的民族，2人討論起環境議題竟一拍即合。

專輯製作過程中正逢阿洛父親離世，此事對她打擊甚大，令她一度無法創作。身為學者的父親曾口述給她許多故事，阿洛想起父親傳承給她的鼻笛，每當吹奏鼻笛，耳邊的音符和身邊拂過的風都像父親在呢喃，也促使她寫出〈如此如此愛你〉，除了細膩紀錄親人流傳下來不斷的支持，也表達自己無盡的思念與愛。

有趣的是，專輯雖名為《女人島》，卻出現了「舒米恩」的歌聲。阿洛開玩笑說：「因為阿美族是母系社會，Suming就代表了那個被我們統治的男人。」其實2人從小就認識，也在音樂上有許多交流，這回在專輯中合作〈成為真正的人〉，不僅象徵著族人們需藉由萬物指引，進而成為完整的人，也透過兩者的詮釋，彰顯阿美族歌謠裡男人與女人複音搭唱的特色。這首歌去年於阿米斯音樂節上首演，也獲得不少讚聲。