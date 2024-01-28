女星周曉涵頂著無名正妹與逢甲校花的光環出道，後陸續出演多部偶像劇，憑甜美外型和精湛演技獲許多粉絲支持，有「偶像劇女神」的稱號，她時常透過社群平台分享生活，日前一段健身房的放空影片獲得許多粉絲喜愛。

周曉涵日前在Instagram發文，分享在健身房的運動畫面，只見她將長髮綁成丸子頭，一身丁香紫運動服讓身材曲線現形，不過第二段影片中她躺在健身躺椅上，雙手伸過頭頂，一動不動的，鏡頭近距離拍攝，周曉涵絲毫沒有要動的樣子，看起來似乎正在放空，神情有些呆萌，皮膚白到快發光，雖然角度很容易把人拍醜，但周曉涵仍看起來很漂亮，她寫下訓練心聲：「胖妞易累，被抓到偷懶」。

貼文獲1.3萬人按讚，粉絲們看了全激喊：「可以一起滑雪了」、「好香好香好香」、「這個視野」、「腰好纖細」。

周曉涵出道多年演過不少知名戲劇，有「偶像劇女神」的稱號，而擁有魔鬼身材的她，連續9年為內衣品牌代言，被封為美胸女王，是不少男性心目中的性感女神，她也表示因為代言內衣，讓她多年來努力維持好體態。