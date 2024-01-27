2024年1月27日澎湖縣／為進軍海外暖身，健身工廠首家離島廠落腳澎湖。27日下午舉辦人才招募會。在兩位有氧老師帶領下，台下出席者跟著跳拳擊有氧。（許逸民攝）

國內知名的連鎖健身房「健身工廠」，三月將在馬公市中華路全聯3樓盛大開幕，今（27）日租用福朋喜來登B2場地舉行人才招募外，並邀請地方首長蒞臨。業者柏文健康事業總經理林洵賢表示，健身工廠開幕18年來，第一次跨足到離島，而這一小步，就是未來健身工廠進軍海外的模版。

而活動一開始，受到兩位有氧老師帶領出席者跳拳擊有氧的氣氛感染，上台致詞的澎湖縣長陳光復，也當場現學現賣，上台表演一段拳擊有氧，還對台下的副議長藍凱元開玩笑說：「健身工廠來菊島佔地450坪就夠了，那規劃設計中的全民運動館就不用了。」

讓藍副議長趕緊笑笑的馬上回應說：「那是你講的。」撇清。藍副議長事後還虧陳縣長台上耍那幾拳虎虎生風，簡直就是黃飛鴻的關門弟子，他也想約縣長有機會一起來自費上課，看能不能都把一塊肌練成六塊肌。

全台已有70家廠館的「健身工廠」，澎湖馬公廠為於離島設置的第一家廠館，佔地450坪，廠館內功能性心肺器材、單機設備、重訓一應俱全，並打算在地招募30名伙伴，統一在今天徵才面試。

林洵賢指出，健身工廠民國94年成立來，現在已滿18歲，5年就一直想來澎湖插旗，現在在中央與地方政府幫忙下，終於跨海來到澎湖，這雖然是健身工廠第18縣市，將來會全台22縣市都開好開滿。

林洵賢說，健身工廠收費標準化也透明化，全台收費都一致，也有針對樂齡族群開發課程，可說13歲至百歲都老少咸宜。而澎湖廠從去年10月開始規劃，深深感受到不管是器材運送或人才招募，離島開店和台灣本灣本島展店大不同，這樣的經驗養成，可以當成未來進軍海外的模版。