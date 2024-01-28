在生活之中，有些人習慣與人為善，受到大家的歡迎，但也有些人外表高冷，讓接觸者備感壓力，《搜狐網》點名3星座外表最高冷，他們不搭理人其實各有原因，天蠍是怕被別人傷害；處女有太強烈的優越感；摩羯則因為太投入工作而直接無視對方。

▌天蠍座

天蠍為人低調，內心深處很容易受傷，一旦走進新的環境，會板起高冷的面孔，不願主動與人交流，他們習慣先觀察他人，再決定要不要收起自己的高冷；一旦覺得自己會受傷，這種自我防衛的面具就不會卸下，免得越接近對方越受到傷害 。

▌處女座

處女的高冷來自優越感很強，對於跟自己一樣優秀的人，他們會微笑面對，而習慣用高冷態度去應付那些不如自己的人；其實處女這麼做也是有考量的，畢竟優秀的人可以幫助自己，而不如自己的人常需要別人的幫忙，如此反而會被拖累，但又不好意思拒絕，還不如一開始就高冷對待，讓對方知難而退。

▌摩羯座

摩羯是工作狂，一旦投入一件事情，就會全神貫注而無暇顧及其他，此時若有人來打擾，摩羯就會果斷無視，用自己的高冷回應對方，摩羯的外表高冷，其實也是告訴周圍的人，他們現在很認真，沒空搭理不相干的事，要是事情真的很重要，摩羯不會置之不理。