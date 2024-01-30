台灣吠陀占星權威李靜唯表示，2月份隨著太陽、水星及土星合相在水瓶，高科技產業可能傳來好壞並陳的消息，人們的思想行為也會更加叛逆偏激，建議謹言慎行，短期至3月15日之前要特別注意政治界、科技界公眾人物的意外災難。另外，近日血庫嚴重缺血，李靜唯呼籲年節期間不妨踴躍捐血，做好事之餘還能避開血光之災。

李靜唯分析，2月1日立院萬眾矚目的龍頭揭曉，2月2日水星就進入摩羯座與太陽合相，台灣的新國會也要開始動起來，不論是政府首長或企業主都需要更加謹言慎行，尤其是在人際溝通或做出重要決策時建議保守因應。

李靜唯指出，2月14日太陽離開摩羯進入水瓶跟土星合相，2月20日水星也進入水瓶座與太陽土星合相，「太陽水星土星」合相在水瓶，高科技產業可能傳來好壞並陳的消息，或許會有更新型態科技資訊或產品發表問世，不過也要特別注意跟國安相關網路被駭的問題，同時也可能會傳出科技大廠倒閉或裁員等消息；個人部份則要注意電腦產品故障或被駭客入侵。

另外，水瓶座也跟革命暴動有關，人們的思想行為也會更加叛逆偏激，導致各國恐怖攻擊或抗議衝突擴大，短期至3月15日之前還是要特別注意政治界、科技界公眾人物的意外災難。

李靜唯進一步分析，2月6日火星進入摩羯座與太陽水星合相，火星入摩羯是很旺的相位，將會引發某些極權國家元首愈發專制獨裁，火水合相除了要留意交通運輸工具的意外災難之外，對於已經發生戰爭或地緣政治衝突的國家更加不利，再加上2月12日金星也入摩羯與水星火星太陽合相，4星同聚在摩羯又跟計都產生相位，除了要特別留意跟房地產、大型廠房以及大企業相關的意外狀況，同時也可能造成金融市場，例如虛擬貨幣的劇烈起伏。

李靜唯強調，2月份吠陀占星最重要的星象都集中在摩羯座和水瓶座，所以凡是跟高科技與地緣政治有關的問題再度被聚焦，同時別忘了計都還在處女，羅喉在雙魚，近日台灣流感高峰造成醫護人力資源匱乏及血庫嚴重缺血，年節期間希望民眾能夠踴躍捐血，不僅可以做好事還能避血光。