星座專家唐綺陽分析1／29–2／4本周運勢，面臨天王星順行，突發的變數將計畫打亂，為意外狀況收拾善後；火海六分入相，處事態度柔軟一點，不以目標為導向，反而成功機率高，調整身心、放鬆心情靈感自然湧現；日金30度入相，適合進行人際交流，多與人接觸參加聚會；水冥入相，年前工作事務繁忙，內心有責任、壓力存在。
星象影響：天王星順行、火海六分入相、日金30度入相、水冥入相
12星座個別運勢：
【累的：天秤、天蠍、摩羯、水瓶】
天秤：維持工作中的混亂與失控，與對象缺少時間相處
天蠍：有些觀念需進行斷捨離，感情有死而復生的跡象
摩羯：凡事要用智慧去應對處理，當心與另一半發生爭吵
水瓶：與人共事需有管理思維，戀情避免太過積極
【穩的：牡羊、雙子、巨蟹、雙魚】
牡羊：適合做幕後控管的工作，愛情狀態偏向害羞暗戀
雙子：職場上別太逞強需接受支援，要辨別愛情和同情
巨蟹：能者多勞獲取同事信任，感情放鬆避免過度擔憂
雙魚：學習用聰明方法拒絕，戀情勇於表達也要小心爛桃花
【讚的：金牛、獅子、處女、射手】
金牛：工作受女性貴人提拔，女性桃花運佳、男性妻管嚴
獅子：職場繃緊神經照進度走，職場戀情雙方能相互扶持
處女：身兼數職要細心分配安排，愛情方面會有選擇困難
射手：事業拚搏有成就感，工作認真可添加魅力受人愛慕
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