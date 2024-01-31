日籍烏克蘭裔的椎野卡洛琳娜不久前才奪下日本小姐頭銜，不僅是第一位出身歐洲的獲獎佳麗，還以26歲年紀創日本小姐最年長紀錄，掀起日本民眾熱烈討論；怎料，椎野卡洛琳娜才爆紅，近日遭爆出與大她19歲的已婚男醫師牽手約會，當小三如坐實，她的日本小姐后冠恐怕拱手讓人。

據日媒《週刊文春》報導，椎野卡洛琳娜才剛奪下日本小姐冠軍，立刻遭模特兒圈知情人士爆料，椎野卡洛琳娜交往對象是一名45歲男醫師，但對方已經已婚，兩人從只是吃飯的朋友發展成親密關係，「她會邀請男方到她住處」；知情人士也透露，男醫師小有名氣，出過書還有跟經紀公司簽約。

而椎野卡洛琳娜目前尚未回應，但如果當小三傳聞屬實，她剛獲得的日本小姐后冠可能會不保。椎野卡洛琳娜的父母都是烏克蘭人，她的母親與日籍男子再婚，她自5歲移居日本，洋娃娃般的外貌讓她15歲就被挖掘當模特兒；其實椎野卡洛琳娜在2020年參加「BEST BODY JAPAN」獲得冠軍就引起討論，去（2023）年終於取得日本國籍，今年1月22日在第56屆日本小姐選美中封后。