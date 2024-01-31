新北市一名張姓女子與男子阿國（化名），在2014年7月結婚，不料，2022年經過阿國同意後，查看他的手機，卻發現裡面有6個性愛影片，質問阿國後，他坦承與王姓女子外遇，張女頓時感到晴天因霹靂，痛苦萬分，迄今無法回復，夫妻已形同陌路，2022年10月17日協議離婚，張女憤而對王女提告求償50萬元。

法院審理，張女主張，王女明知阿國是有配偶之人，竟逾越普通朋友正常交往份際，雙方有不正常往來，在2021年7月27日、28日、29日、30日、31日及8月1日，在王女位於中和的租屋處，共發生6次性交行為。

王女則是辯稱：張女提出的性交行為影片，侵害干預我的人性尊嚴、隱私、生活私密領域、個人資料自主控制權，所取得的證據，應無證據能力。我與阿國交往期間，並不知道他是有配偶的人，故因此也無侵害張女配偶權之故意。

法官審酌，影片拍攝地點並非公開場合，且內容涉及王女隱私，雖可認客觀上王女具有隱私期待性。但拍攝內容出於當事人自願自為，並非無故不法遭到竊錄，應認在合理目的範圍內，王女隱私權受保護程度，應下修調整。

且張女是經合法執有者阿國的同意，又基於為維護婚姻純潔之必要，僅為訴訟目的，而為複製並提出作為訴訟證據，應認張女提出的影片證據，應有證據能力，始符比例原則。

阿國在法院作證時表示，2021年的2月或3月與張女認識，當時她是傳播小姐，雙方第一次發生性行為，就是你情我願，認識之後隔一兩個禮拜就在一起，在一起大概在半年內的時間，她知道我是有配偶之人，在一起沒多久我就有跟她說。阿國還說，因為她有看到我的手機，手機裡面有小孩子，有時候我老婆會打電話來，所以她知道我結婚了。

一審簡易判決後，張女提起上訴，法官日前依法宣判，依王女對張女的家庭婚姻生活美滿所造成之影響，以及張女精神上所遭受痛苦之程度等，認張女請求損害賠償數以20萬元為適當。不得上訴。