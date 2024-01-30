台中焦姓女子與林姓男子，1992年結婚2月結婚，婚後育有3名子女，林男從2022年2月開始頻繁到整復推拿館按摩，不料，2022年4月22日長子竟在推拿館目睹，父親與黃姓按摩女赤裸上身，躺在按摩床抱在一起。後來，黃女更在臉書宣示與林男「穩定交往中」，焦女憤而聲請離婚獲准，並對2人提告連帶賠償50萬元。

法院審理，黃女否認焦女所以指控，並稱臉書帳號是遭他人盜用，在臉書上公開表示與林男穩定交往中，並非是她所為。

林姓長子出庭作證時指稱，我在2022年4月22日，跟同事一起去按摩館，我們直接衝上2樓房間，就看到我爸只穿內褲、黃女幾乎沒穿衣服，兩人在按摩床上擁抱；他們兩個看到我們就跳起來，我爸問我來這邊幹嘛，我回答你按摩按到床上去會不會太誇張，衣服穿好跟我回家。

長子還說，這件事之後，發現我爸回持續前往另一家黃女經營的按摩店，我爸跟我媽打離婚官司時，他還會斷斷續續回家，到後來就乾脆不回來了，直接住在那家按摩店，只有早上要工作，才會回來家裡拿東西。」

長子表示，黃女的臉書帳號有傳訊息給我，「你好我是黃XX。我跟你爸爸在一起了，怎樣你爸不愛你媽了他愛我，他還開店給我做你能對我怎樣，他時常在店這邊。店址在XXXXXXXXX推拿，有空可以過來按摩，如果不喜歡阿姨，店裡還有一個漂亮的越南妹妹」。

黃女的臉書帳號還將感情狀態更新為「穩定交往中」，張貼林男的照片，並發表貼文「我最愛的男人」，同時標記「覺得戀愛ing」，並將此篇貼文設定為公開。

法院一審認黃女與林男應連帶賠償40萬元，他們不服判決體起上訴，二審法官日前予以駁回，維持一審原判。不得上訴。