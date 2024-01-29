永慶房產集團全台15場尾牙大巡迴，續永慶加盟四品牌宜蘭區聯合尾牙之後，接著由永慶加盟四品牌北區經管會於1月25日接力舉辦。永慶加盟四品牌北區聯合尾牙於中壢海豐海鮮餐廳席開170桌，犒賞超過1700名永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產同仁和眷屬塞爆現場，歡慶2023年的好成績。

永慶加盟四品牌北區經管會除了準備各類山珍海味，讓所有同仁大啖龍蝦、佛跳牆等美食佳餚，更邀請到曾在第二屆「超級星光大道」中獲得季軍的實力派唱將葉瑋庭現場表演。許多永慶加盟夥伴熱情與葉瑋庭開心對唱、合影留念，活動嗨到最高點！至於大家最關心的抽獎環節，北區經管會準備總價值超過百萬元的現金紅包，中獎率高達7成，讓大家有吃有拿過好年！

實力派唱將葉瑋庭（圖中）與永慶北區加盟四品牌的夥伴合影同歡。(圖/永慶房產集團)

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞時也恭賀所有永慶加盟四品牌北區的夥伴，2023年不僅店數突破220店，年度業績較去年同期成長15%，推升區域業績突破39億，這要歸功北區店東長和夥伴們的齊心協力，持續落實總部「先誠實再成交」的服務理念、保護消費者權益，讓績效大爆發。

永慶不動產暨永義房屋北區經管會會長楊世旭笑著說，永慶可以說是業界管理最嚴格的加盟總部，不僅要求加盟店落實誠實服務，甚至還會請秘密客，來檢核每一間店的服務品質。但非常令人感動的是，每一位店東和夥伴都相當認同，願意以最高標準來檢視、要求自己的服務。也正是這股對誠實價值、最高品質的追求，幫助消費者把關購售屋權益，將消費糾紛降到最低，成功贏得消費者信賴，也讓永慶北區加盟四品牌的所有夥伴們即使在房市降溫的2023年，依舊業績大豐收。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀（圖中）感謝所有北區店東長持續落實「誠實房仲」的理念，贏得消費者肯定。(圖/永慶房產集團)

有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會會長許哲瑋則對加盟總部的支援讚不絕口。他表示，2023年在加盟總部協助下，北區經管會花上2個多月的時間，成功整合8個聯賣區的聯賣規章。未來，永慶加盟四品牌北區的所有夥伴們，都能在統一的聯賣規章上相互合作，聯賣能量一定會越發強大，夥伴們的績效表現自然能夠越來越好。許哲瑋會長也特別感謝所有北區的店東和夥伴們無私付出，一起搭建互信合作的平台，期待攜手北區夥伴繼續創造傲人績效。

永慶房產集團全台15場尾牙大串聯自1月17日起至2月7日止，總計席開超過2,700桌，預計有超過2.7萬名同仁與眷屬一起歡慶。繼北區和花蓮區的聯合尾牙圓滿落幕後，將由高雄區接棒、於1月29日、30日及2月2日三天接連舉辦，共計席開490桌，盛大可期。