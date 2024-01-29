鄰近春節連假，不少人都開始準備南下返鄉。一位網友好奇詢問，雖然近年來很多人都說「年味」越來越淡了，但到底什麼才是大家記憶中的年味？貼文一出引發熱議，其中最多人提到的，就是小家庭盛行、少子化等多重因素，導致整個家族一起圍爐的畫面不再。

原PO在PTT發文表示，近年來很多人都覺得年味越來越淡了，但每個人的感受不同，記憶中的年味自然也就不會一樣，原PO指出，對7年級生來說，可能是水鴛鴦到處炸的鞭炮味，可能是逛迪化街的糖果、乾貨發出的年貨味，可能是買新衣、買新鞋的味道，可能是阿嬤炊菜頭粿的阿嬤味，或是年夜飯時燒爐火加上烤魷魚的味道，「年味淡了，那到底是什麼味兒淡了？」

對此，許多人紛紛回應，「領紅包變成發紅包這樣」、「賀年洗腦歌這種年味大可不必」、「以前是過年才吃得到大魚大肉，買玩具、新衣服，現在這些都是日常了，以前看老三台新年特別節目有共同話題，現在太多選擇各看各的反而沒什麼交集」、「現在大概剩下過年前逛年貨大街有那麼一點年味了」、「玩伴跟節慶氣氛變少了」、「大街小巷都聽不到中國娃娃的歌了」。

其中最多人認為，年味淡了是因為小家庭盛行、少子化等多重因素導致的結果，「我家老人都死了，過年團圓飯現在就自家爸媽加小孩吃，沒有圍爐的感覺」、「少子化現在團圓飯根本不會超過10人」、「就是過去大團圓的感覺，甚至同一個村落會走出來在廣場上聊天」、「可能小家族社會吧，團聚越來越不熱鬧」、「就家族觀念淡啦，以前多得是五口以上家庭圍爐，現在三口小家庭當道」。