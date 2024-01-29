春節將近，許多公司都會在年前發放年終獎金犒賞員工。一位在某科技公司擔任輪班作業員的網友近日發現，自己辛苦了將近1整年，年終獎金卻只有6千元，忍不住好奇發問，「年終獎金長這樣是正常的嗎？」，貼文一出引發熱議，許多內行人認為，原PO應是在外商公司工作，6千元幣值應是美元（約新台幣18萬元）。

原PO在PTT發文表示，他在某間科技公司擔任輪班作業員，最近他的戶頭收到一筆公司入帳的款項，一查發現是年終獎金，但金額只有6千元，讓去年春節年後到職的他頓時心生困惑，「所以年終獎金長這樣是正常的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「可以擺爛離職了」、「我以前某家公司也這樣過，立刻3人離職」、「年終本來就是多給的，你自己轉職吧」、「年終獎金不是法定的，覺得少可以跳槽」。

有不少網友則指出，若當初簽合約時公司沒有保證有幾個月的年終，就無法確保年終獎金有一定金額，「有簽合約保證嗎？」、「入職沒簽到保障基本14月，早該換」、「年終是看公司要給多少的，除非你們有簽訂年終保證多少」。

另外也有人認為，原PO收到的6千元年終獎金幣值是美元，「美金吧，我看外商都發美金」、「6千美元很強欸，真的羨慕唷」、「美金啦，再回去看看」、「6千美刀，賺爛了」、「6千鎂欸…真的沒收過年終是美金，羨慕」。