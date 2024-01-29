37歲藝人鄭愷演過多部知名電視劇，近年因擔任綜藝節目《奔跑吧》常駐班底而知名度大開，近期更加入《繁花》演出，人氣持續高漲，最近他上節目分享自己家過年的傳統，感嘆有些長輩不在了，很難再像以前一樣聚在一起，以前是長輩們張羅，現在輪到自己小輩們張羅了，引起許多網友感慨。

鄭愷分享自己家過年的傳統，坦言自己爺爺家這邊是年三十大家一起吃年夜飯，外公外婆家會在大年初一大家一起聚餐，每年在那天都會把大家聚在一起，但隨著孩子們漸漸長大了，長輩們有些也不在了，很難再像以前一樣聚在一起，但自己還是希望可以保留下來這個傳統，以前是爸爸媽媽們張羅，現在輪到自己小輩們張羅了。這是從小到大的回憶，也是家裡一直以來的傳統。

影片曝光後，引起許多網友共鳴，紛紛熱烈回應：「過年最重要的當然是和家人一起團聚吃團圓飯了！」、「我們這邊是大年三十大家坐在一塊一起加班，其樂融融，現在政策好了，加班心裡也有底了」、「有長輩，大家過年的時候都會回老家，一起過個年！如果長輩不在了，天南海北的，都沒什麼理由回去了，這也是年味越來越淡的一個原因！」、「是這樣的，只有一家人待在一起，才會有那種傳統的節日氛圍」、「好懷念小時候張燈結彩的熱鬧氛圍」、「小時候總盼望過年，因為家人都在」。