蔣偉文（左）、劉怡里討論過年飲食禁忌。（陳俊吉攝）

劉怡里（右）表示很多人過完年都會發胖3公斤，左為蔣偉文。（陳俊吉攝）

蔣偉文、劉怡里都建議不要反覆熱菜。（陳俊吉攝）

農曆新年即將到來，擅長料理、總幫兒子做愛的便當的蔣偉文及營養師劉怡里針對過年必備的肉乾、生仁、寸棗、麻荖等進行比對分析，挑選出不易發胖又能解嘴饞的零食。劉怡里透露，4塊麻荖熱量等於1碗白飯，很多人減重期間用來取代主食的蘇打餅乾，6片就約等於半碗飯，實際上熱量比仙貝還高。而被視為健康零食的海苔則要慎選，才能避免吃進更多熱量。

劉怡里表示，根據往年的門診經驗，多數人過年後平均會胖3公斤，主要發胖的3要素分別是過年零食、飲料酒水、宵夜，「通常過年都會熬夜，所以一定會吃宵夜，最後造成體重過重」。

她分享，挑選零食時可把握「會掉屑的基本上都屬於危險零食」訣竅，但如果像是奶油酥餅類跟鳳梨酥兩者都會掉屑，就建議選擇體積小的鳳梨酥，比較安全。其次也可參考包裝袋上的熱量、油脂數字，再進行挑選。

她以巧克力與蛋捲對比，表示3根蛋捲即相當於1湯匙的油，相比之下選擇巧克力較安全。代表過年的生仁、寸棗，劉怡里表示寸棗熱量較高，「我覺得花生會好一點，因為花生是堅果，寸枣則是澱粉跟糖，但基本上這2個還是不要吃太多才好」。

她建議，如果想吃零食，可選擇烘焙的蔬果乾、帶殼花生、葵瓜子、日式海苔等，「千萬不能選醬油瓜子，它的問題在於太鹹、鈉含量太高。韓式炸海苔因為抹芝麻油，整整跟日式海苔差了2倍熱量」。

鹹食類零食會比甜食來的健康？劉怡里搖頭否認，表示豬肉乾、牛肉乾等都沒有比較健康，「坦白講，除了油之外，還有可能鈉含量過高，鈉含量太高容易高血壓、水腫，過年熬夜已經會水腫，加上鈉含量高就更腫了」。

除了零食，她認為過年常見的羹湯、佛跳牆都少碰為妙，尤其佛跳牆裡的食材都先油炸才料理，堪稱熱量炸彈。蔣偉文提到，很多家庭在過年時都會重複熱菜，習慣把除夕夜的火鍋、熱湯每天添加不同食材，一直到初三初四都還在吃，「我覺得可以把剩下的一鍋分成三等份，每次加熱一份就好」。劉怡里也說，重複加熱除了會造成高普林也容易有氧化膽固醇，還有可能因為反覆冷藏、退冰、加熱，出現亞燒酸鹽或是細菌問題，增加食物中毒的風險。