金門高中多功能教室新建工程今日在副縣長李文良(前)主持下隆重舉行動土典禮，這幢斥資千萬打造家鄉之美的「金中講堂」預計將於今年9月份完工。(于家麒攝)

「金中講堂」多功能教室，以金門傳統聚落之美設計外觀，總面積211.81平方公尺將規畫為地下零層、地上一層之鋼筋混凝土構造物。(圖／金門高中提供)

「金中講堂」多功能教室，以金門傳統聚落之美設計外觀，總面積211.81平方公尺將規畫為地下零層、地上一層之鋼筋混凝土構造物。(圖／金門高中提供)

「金中講堂」多功能教室建物包含一間30-35人多功能教室、一間10人會議室、茶水間、廁所、無障礙及配合建築整體性之外廊，預計將於今年9月份完工。(于家麒翻攝)

國立金門高中多功能教室新建工程，今(27)日在副縣長李文良主持下隆重舉行動土典禮。這棟坐落於校園東側、斥資千萬打造的「金中講堂」，以金門傳統聚落之美設計外觀，總面積211.81平方公尺將規畫為地下零層、地上一層之鋼筋混凝土構造物，建物包含一間30-35人多功能教室、一間10人會議室、茶水間、廁所、無障礙及配合建築整體性之外廊，施工期限為270個日曆天，預計將於今年9月份完工。

金門高中指出，此案全部經費由金門縣政府提供，於2021年度將新建規畫案提縣府審議並經縣議會通過，完成委託規畫設計案發包決標，委外建築師服務費用98萬元整。並於2022年度列入金門縣政府補助金門高中校務發展計畫書內審議及經縣議會通過預算。當年度完成公開招標工程案，工程費用共957萬元整，原預定於2022年底前完工驗收，然因事涉都市計畫相關規定，需送都市計畫委員會審議完成相關程序，期間經縣長陳福海就任後大力支持與協助，才得以復工繼續興建。

校長許自佑表示，該校開設「玩WAY金門」課程，歷年來共10餘位教師跨領域共備，期望以玩(旅遊)作為引子，帶大家「觀看」、「挖掘」家鄉金門聚落的獨特之處，並整合核心素養能力，最終能「呈現」家鄉之美，期待喚起各位對金門的認同感和使命感，希望大家在老師課程設計引導下，一步步再重新觀察、認識你生活聚落周遭中的人、事、時、地、物，挖掘出地方特色，建構一個完整認識家鄉的學習歷程。

許自佑也期許，透過興建「金中講堂」多功能教室，建構一個學生能完整認識自己家鄉的學習場域，再結合學校相關課程，使學生在課程上實際觀察相關文物，並連結地區活動廣邀傑出人士及學者舉辦相關講座，深化學生對金門特色文化的瞭解，進而能協助行銷、推廣金門文化、強化學校特色，打造學校品牌。

副縣長李文良則表示，因應高中新課綱的實施，金中經課程發展委員會討論勾勒出學生圖像，為「立足浯洲、行動全球」的願景，堅定的期許學子在自己的位置發光發熱、綻放光芒。為此，學校亟需建立自我特色，營造「金中」品牌，也希望「金中人」能先由瞭解自己、瞭解金門出發，進而開創、冒險像先祖們一樣，不畏艱難地在世界各地建立起金門人的榮耀與光彩。

設計「金中講堂」的建築師蔡顯恭則說明，相較於其他縣市，金門保留許多傳統民居聚落，大多是合院的形式，因此在金門的天際線，經常出現的是低矮的屋簷曲線。此案希望在外觀上能保有一些傳統建築的語彙，故在立面輪廓上畫出幾道不同曲率的曲線組合，水平地擠壓出建築量體的形式，由一幢建築物演繹出數棟傳統民居聚集的模樣；而建物內包含一間30-35人多功能教室、一間10人會議室、茶水間、廁所、無障礙及配合建築整體性之外廊，不僅極具多功能性，也能充分展現金門建築之美。