水餃是許多人平時解決一餐的好選擇之一，不少主婦更會準備食材、自己在家包水餃。一位女子近日買了6折的水餃皮，但她根本不想包水餃，於是決定改製成「脆皮台版Taco（墨西哥塔可餅）一口吃」，把水餃皮煎好之後冷凍，之後只要直接氣炸就能夾入配料食用，貼文曝光後引發熱議，另外也有老饕說明，水餃皮還可以當成披薩麵皮，或是油炸後撒糖粉變成另類餅乾。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，最近看到水餃皮6折讓她忍不住心動結帳，但她很懶、不想包水餃，因此決定把水餃皮改製成「脆皮台版Taco一口吃」，只要先把水餃皮煎製好後冷凍起來，由於煎製時已經先上了一層油，之後只要拿出來氣炸一下，就能「想吃什麼包什麼」。

對此，許多網友紛紛回應，「好厲害」、「小烤餅的概念」、「這是個好主意欸！」、「抹個莎莎醬感覺不錯」、「哇，看起來好好吃欸」、「老闆一份肉夾饃，不要辣，謝謝～」、「哇！看起來酥脆好吃耶」、「小時候家裡包水餃，沒包完的餅皮就是拿到鍋裡煎，然後再沾蕃茄醬吃，不浪費又美味」、「水餃皮要大賣了」、「喔天～妳真棒，讓我多學一道菜」。

另外不少老饕也紛紛分享其他作法，「也可以做成迷你Pizza，之前同事分享給我的Idea」、「也可以把它切小去氣炸，會像小時候吃的麵粉酥，只是沒有裹糖漿」、「我喜歡氣炸完直接當餅乾吃」、「我還炸成像餅乾後撒糖粉」。