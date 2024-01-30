美式賣場好市多時常推出新品，藉此保持會員們的新鮮感。一位女子近日發現好市多上架了最新甜點「8吋焦糖餅乾乳酪蛋糕」，甜中帶鹹的口味、濕潤的蛋糕體讓她覺得相當驚艷，貼文曝光後引發熱議，不少老饕也紛紛大讚好吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，8吋焦糖餅乾乳酪蛋糕的夾心、頂部擠花都是奶油乳酪，搭配的蓮花餅乾則帶有焦糖香，吃起來鹹甜鹹甜，「重點是蛋糕體濕潤很可以」，搭配無糖咖啡或茶飲都讓人相當愜意。

根據好市多標示，該款蛋糕一顆要價399元，蛋糕體使用了軟綿可口的戚風蛋糕，其中夾入了焦糖乳酪奶油餡，外層則包覆著焦糖餅乾碎屑，「多重口感讓人一口接一口」。

對此，許多網友紛紛回應，「不甜，有焦糖香，口感很不錯」、「昨天有吃，值得回購」、「超好吃！但是爆甜」、「我是覺得蛋糕體有點乾耶，但還算不錯吃」、「妳的夾層奶油餡好多啊⋯我的就沒這麼多。不過還挺好吃的，拿出來等個5－10分鐘才吃」、「好吃～推一個」。